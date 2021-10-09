رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي في وفاة الفنان رابح درياسة

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي تعازيه إلى عائلة الفنان الراحل رابح درياسة، الذي وافته المنية صبيحة يوم أمس الجمعة.

وجاء في تعزية بوغالي: “فـجـعـنا بـألـم شـديد وبتـأثـر بالـغ، إثـر تلـقـيـنا نبأ وفـاة المغـفـور له بإذن الله تعـالى المرحوم الـفـنان الكبـير الأسـتاذ رابـح درياسة،. الذي رحـل عـنـا في صـمت وسكـينة بعـد أن أسلم الـروح إلى بارئها بقـلب يغـمره الإيمان والرضى بقـضائه”.

مضيفا:” إنـنا الـيوم ككـل الجـزائريين لـنـبـكي فـقـيـدنـا الأسـتاذ الكبير رابـح دريـاسة بكل حرقـة وألم، لـنودع أحـد أقـطاب الفـن الجزائري الراقي المتـشـبع بالـقـيـم الوطنية. والذي تـرك رصيدا ثـقـافـيـا ثريا وبـصـمات خالـدة بإسهاماته وأعـماله الفـنية المتـميزة، وهـو من كرس حياته طيلة مسيرته الفنية. لخدمـة قـضـايا وطنـه والافـتخار بالانتساب إليه فـكان بمثابة هـمـزة وصـل بين مـاضي الجزائر الفـني وحاضـرهـا”..

وختم بوغالي قائلا: “أتـقـدم باسمي ونيابة عـن كافة نواب المجلس الشعـبي الوطـني، إلى أسرة المـرحـوم وأهـله وإلى الأسـرة الفـنـية الجزائرية قاطـبـة، بأخلص التعـازي. وأبلغ عـبارات المواساة، راجـيا من العـلي القـدير أن يتـغـمد روح فـقـيـد الجـزائـر بواسع رحمته ويسكـنه فسـيح جنانه. وأن يكرم نزله ويجعـله في مراتب الأخيـار، كما أسأله تبارك وتعالى أن يلهـمنا وذويه وأهـله جميعـا جمـيل الصبر والسلوان”.

طالع أيضا:

📌📌يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp