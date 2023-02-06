رئيس المجلس الشعبي الوطني يعزي نظيريه السوري والتركي في ضحايا الزلزال

بعث إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. رسالتي تعزية إلى رئيسي مجلسي البلدين.

وجاء في نصي التعزية “إلى حمودة يوسف الصباغ رئيس مجلس الشعب للجمهورية العربية السورية. تابعت بقلق عميق وحزن أليم تداعيات الزلزال الذي ضرب شقيقتنا سورية وما أدى إليه من الوفيات والإصابات والدمار. إنني أبعث إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن كافة نواب المجلس الشعبي الوطني لنعزيكم ونواسيكم. في هذه المحنة ولنعرب لكم عن تعاطفنا الصادق معكم ووقوفنا إلى جانبكم.

وأضاف بوغالي “نسأل الله تعالى أن يؤيدكم بالصبر والعزيمة حتى تتجاوزوا هذه المحنة بثبات وصمود. كما أسأله أن يفرغ صبرا على عوائل المتوفين وأن يعجل الشفاء للجرحى والمصابين”.