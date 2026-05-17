إعــــلانات
الرياضة

رئيس المجلس الشعبي الوطني يهنئ اتحاد العاصمة

بقلم كريم تيغرمت
رئيس المجلس الشعبي الوطني يهنئ اتحاد العاصمة
  • 26
  • 0

هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، فريق اتحاد العاصمة، على تتويجه بلقب كأس الكونفيدرالية.

وكتب بوغالي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي: “هنيئا لفريق اتحاد الجزائر، تتويجه المستحق بكأس الكونفدرالية الإفريقية”.

كما أضاف: “إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة الجزائرية، وتتويج لروح الإصرار والعزيمة التي أظهرها اللاعبون طوال المشوار”.

وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي: “ألف مبروك لاتحاد الجزائر وجماهيره”.

رابط دائم : https://nhar.tv/U0D1i
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر