رئيس المجلس الشعبي الوطني يهنئ اتحاد العاصمة
بقلم كريم تيغرمت
هنأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، فريق اتحاد العاصمة، على تتويجه بلقب كأس الكونفيدرالية.
وكتب بوغالي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي: “هنيئا لفريق اتحاد الجزائر، تتويجه المستحق بكأس الكونفدرالية الإفريقية”.
كما أضاف: “إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة الجزائرية، وتتويج لروح الإصرار والعزيمة التي أظهرها اللاعبون طوال المشوار”.
وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي: “ألف مبروك لاتحاد الجزائر وجماهيره”.
