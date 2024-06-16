رئيس المجلس الشعبي الوطني يهنئ الشعب الجزائري بعيد الأضحى المبارك

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, اليوم الأحد، تهانيه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء.

وكتب بوغالي في صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي : “عيد يمن وبركة على الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء. نحتفل به هذا العام والجزائر تتطلع إلى المزيد من التقدم والازدهار. وتعمل على رفع الظلم المسلط على إخواننا في فلسطين الحبيبة”.

وأضاف القول: ” أعاده الله علينا بالخير والبركات, وجعله آخر أحزان إخواننا, وكل عام وانتم بخير”.