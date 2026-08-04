رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يحل بالتشاد

حلّ رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البروفيسور محمد بوخاري، اليوم الثلاثاء، بجمهورية تشاد في زيارة رسمية، تلبيةً للدعوة الموجهة له من نظيره التشادي، الدكتور أحمد أمبدو محمد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.

وحسب بيان للمجلس، سيشارك بوخاري، في مراسم الافتتاح الرسمي للدورة العادية الثانية لعام 2026 للمجلس التشادي. المزمع عقدها غدا الأربعاء، بالعاصمة انجامينا.

واستُقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، البروفيسور محمد بوخاري، والوفد المرافق له، صباح اليوم، من قِبل نظيره الدكتور أحمد أمبودو محمد، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية تشاد، بمطار انجامينا الدولي بالتشاد. برفقة عدد من مستشاري الجمهورية التشادية وكذلك سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تشاد، فيصل جاوتي.

واستهلت الزيارة بجلسة مباحثات ثنائية بين رئيسي المجلسين تناولت سبل توسيع مجالات الشراكة وتبادل الرؤى بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.