رئيس المجلس الوطني الانتقالي لجمهورية التشاد يحل بالجزائر

حل اليوم السبت بالمطار الدولي الجديد هواري بومدين بالعاصمة، الدكتور هارون كابادي، رئيس المجلس الوطني الانتقالي لجمهورية التشاد رفقة الوفد المرافق له.

وقدم الوفد، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، للمشاركة في الاجتماع الثاني لنداء الساحل. والذي سينعقد يومي 26 و 27 فبراير الجاري بمركز المؤتمرات الدولي ” عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.

وكان في استقبال االدكتور هارون كابادي بالقاعة الشرفية للمطار، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رابح بلخيري.

وكذا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون، سليم مراح، وبحضور سفير جمهورية التشاد لدى الجزائر.