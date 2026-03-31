رئيس المجلس الوطني التونسي للجهات والأقاليم يبرز أهمية توطيد العلاقات الجزائرية-التونسية

أبرز رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالجمهورية التونسية, عماد الدربالي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة. أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات المتميزة التي تجمع بين الجزائر وتونس, بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله والوفد المرافق له من قبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بمقر رئاسة الجمهورية. قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالجمهورية التونسية الدربالي أنه أبلغ رئيس الجمهورية تحيات أخيه رئيس الجمهورية التونسية, قيس سعيد. مشيرا إلى أنه تم خلال اللقاء تناول “العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين”.

وأضاف أنه تم, بذات المناسبة, إبراز أهمية “تفعيل التعاون وتوطيد العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين”, مع الوقوف عند العديد من المحطات النضالية التي جمعت بينهما.

يذكر أن الاستقبال جرى بحضور السادة: عزوز ناصري, رئيس مجلس الأمة, بوعلام بوعلام, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, عمار عبة, مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية, وفريد كورتال, مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية.

