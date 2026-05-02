رئيس المجلس الوطني الصحراوي يهنئ بوطبيق بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان الإفريقي

بعث رئيس المجلس الوطني الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية البشير مصطفى السيد، برسالة تهنئة إلى الدكتور فاتح بوطبيق، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي، خلال الانتخابات التي جرت بميدراند في جنوب أفريقيا.

وأكد البشير مصطفى السيد أن هذا الانتخاب يشكل محطة سياسية بارزة، ويعكس الثقة في كفاءة بوطبيق. ومساره البرلماني والقاري، معربًا عن أمله في أن يسهم برنامجه في إعادة إشعاع البرلمان الإفريقي. وتعزيز دوره كمنبر لصوت الشعوب الإفريقية.

كما اعتبر أن هذا التتويج يمثل اعترافًا بمكانة الجزائر ودورها الريادي في القارة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون. منوهًا بمسار بوطبيق داخل المؤسسات التشريعية الجزائرية وحضوره المتميز في العمل الإفريقي.

وفي هذا الصدد، أعلن استعداد المجلس الوطني الصحراوي لتقديم الدعم والمساندة للبرلمان الإفريقي تحت قيادته، مشددًا على أهمية مواصلة الدفاع عن القضايا الإفريقية وتعزيز التعاون والتكامل بين شعوب القارة.

وفي ختام رسالته عبر البشير مصطفى السيد، عن تمنياته لبوطبيق بالتوفيق والنجاح في مهامه. بما يخدم قضايا إفريقيا ويستجيب لتطلعات شعوبها نحو الحرية والتنمية والاستقرار.

