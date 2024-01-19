رئيس المجلس الوطني الكوري يصل إلى الجزائر.. وبوغالي في استقباله

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سهرة اليوم الجمعة 19 جانفي 2024 بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوريا كيم جين بيو والوفد المرافق له.

وحسب بيان المجلس، فقد كان رفقة ابراهيم بوغالي في استقبال الوفد الضيف نائبي رئيس المجلس منذر بودن وهجيرة عباس، بالإضافة إلى النائب الصديق بخوش والسيد محمد أبي اسماعيل رئيس الديوان.

للإشارة، فإن الوفد البرلماني الكوري قد حل بالجزائر في إطار زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام.