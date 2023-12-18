رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل سفير فرنسا بالجزائر 

إستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني اليوم، سفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وخلال اللقاء إتفق الطرفان على “التواصل من أجل تدعيم أواصر التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسة الفرنسية النظيرة بما يخدم تبادل التجارب بينهما في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان”.

من حهته إستعرض زعلاني “تاريخ منظومة حقوق الإنسان في الجزائر”, مشيرا الى أن هذه المنظومة عرفت “عدة تحولات في مجال سعيها وبقائها مطابقة لمبادئ باريس لحقوق الانسان إلى أن صارت مؤسسة استشارية دستورية تسمى المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

كما اكد زعلاني إلى أن التشكيلة الحالية للمجلس والمتكونة من 38 عضوا ”تجسد بحق مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية والمناصفة”.

وفي ذات اللقاء ذكر بأن التعديل الدستوري لسنة 2020 فتح ورشات قوية للإصلاحات مع تدعيم المكاسب الجديدة بما فيها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”. كما ابرز الترسانة القانونية في الجزائر “تتقوى يوما بعد يوم بقوانين تهدف إلى دعم الحقوق والحريات المضمونة في الدستور”.

في حين أبرز السفير الفرنسي الأهمية التي تكتسيها زيارته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال “التعرف على مهام وآليات عمل هذه الهيئة الدستورية ذات المهام النبيلة وكذا الاطلاع على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان”.