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رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن لدولة النيجر يهنئ الرئيس تبون

بقلم أمينة داودي
رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن لدولة النيجر يهنئ الرئيس تبون
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بعث رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن لدولة النيجر عبد الرحمن تياني، برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد هنأ رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن لدولة النيجر الرئيس تبون من خلال الرسالة بتجديد ثقة الشعب الجزائري فيه، رئيسا للجمهورية. معتبرا إياها إعترافا شعبيا بالمنجزات الكبرى التي حققها خلال عهدته الأولى.

كما أشاد عبد الرحمن تياني بقوة العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر. والتي تسمح بالعمل على إنجاز مشاريع عملاقة، يعيرها البلدان أهمية كبرى.

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