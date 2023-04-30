رئيس المجلس الوطني لزمبابوي يحل بالجزائر في اطار زيارة رسمية

كما جاء في البيان “حل بمطار هواري بومدين الدولي جاكوب موديندا, رئيس المجلس الوطني لجمهورية زمبابوي”. و”ذلك في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم إلى غاية الجمعة 5 مايو القادم”.

و كان في استقباله– يضيف نفس المصدر–“إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني والذي كان قد وجه له دعوة رسمية للزيارة”. “في إطار توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع بين المجلسين”. و”التي تعكس روابط الصداقة المتجذرة بين الجزائر وزمبابوي”.

في حين، أشار المصدر ذاته الى أن الزيارة “ستكون سانحة لتعزيز العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين منذ عقود, كما ستكون سانحة لبحث وتدارس آليات ترقية التعاون المشترك في المجالات المختلفة وبذل المزيد من الجهد للارتقاء به إلى مستوى العلاقات الثنائية الجيدة”.

و للتذكير سيجري موديندا خلال إقامته بالجزائر, محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان كما سيعقد لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في الدولة.