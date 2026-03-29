رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي يزور الجزائر

بقلم نادية بن طاهر
رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي يزور الجزائر
يشرع رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي، عماد الدربالي، في زيارة رسمية إلى الجزائر ابتداءً من يوم غد الإثنين، بدعوة من رئيس مجلس الأمة.

وحسب بيان لمجلس الأمة، ستدوم الزيارة، 3 أيام من 30 مارس إلى 01 أفريل 2026، يلتقي فيها الدربالي، عدداً من المسؤولين البرلمانيين والحكوميين.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون والتشاور بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين. تدعيما لروابط الأخوة والتنسيق المشترك.

