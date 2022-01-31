بوغالي يهنئ سيدات المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي

قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، سهرة اليوم الإثنين تهانيه لسيدات المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي.

وذلك اثر تتويج سيدات المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي باللقب القاري.

حيث بعث، ابراهيم بوغالي، لهن برسالة تهنئة قال فيها:”شكرا لكن وأنتن تثبتن مرة أخرى أن حرائر الجزائر يمتلكن من العزيمة والإرادة وحب الوطن ما يؤهلهن ليكن في مستوى التحدي”.

كما أضاف في رسالته:”بأمثالكن نفتخر ونعتز أيتها الرائدات، كل التهاني لكن ولكل القائمين على الفريق، ومزيدا من الإنجازات والانتصارات”.