رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج يستقبل وزير لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت

استقبل عشية اليوم، رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج بمقر المحكمة الدستورية ، وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، المستشار جمال هاضل الجلاوي مرفوقا بوفد رفيع المستوى.

و الذي حل في زيارة عمل لبلادنا ابتداء من 17 إلى 22 جويلية 2022، هذا وقد أشاد الطرفان خلال محادثتها في هذا اللقاء، الذي حضره اعضاء من المحكمة الدستورية بعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا.

وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينها، مستعرضين سبل وآفاق تعزيزه في مختلف الميادين لاسيما في مجال القضاء الدستوري.

كما أبرز رئيس المحكمة الدستورية بالمناسبة أهمية الإصلاحات العميقة المتواصلة ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة خصوصا في مجال تدعيم ضمانات استقلالية القضاء ودسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

بالإضافة إلى انشاء محكمة دستورية بتشكيلة مميزة وصلاحيات واسعة.

ومن جهته أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، على الأهمية البالغة التي توليها السلطات الكويتية لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي مع الجزائر منوها بما تم تحقيقه في هذا الصدد.

وفي ختام اللقاء جدد المسؤولان إرادتها في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين ، خاصة في مجالي العدالة والقضاء الدستوري.