رئيس المحكمة الدستورية: للجزائر دور ريادي في رعاية القضاء الدستوري في إفريقيا

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الخميس، وفدا عن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية ورؤساء الوفود الافريقية، أين أشاد بدور الجزائر الريادي في رعاية القضاء الدستوري في إفريقيا، والتي تحتضن مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.

وحسب بيان للمحكمة الدستورية، استهل هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية. بكلمة أكد فيها رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، على عمق الإصلاحات. التي تعرفها الجزائر والهادفة إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا والحفاظ على حقوق الانسان وصونها.

كما نوه في ذلك بما جاء به التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان وضمانات تكريسها. على غرار إنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تمسك الجزائر بالإتفاقيات الدولية لحقوق الانسان العالمية منها والإقليمية.

و أشار رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج إلى تطورات العدالة الدستورية في إفريقيا وسبل تعزيزها. من خلال ترسيخ وتوطيد علاقات التعاون بين هيئات القضاء الدستوري في إفريقيا. ودور الجزائر الريادي في رعاية القضاء الدستوري في إفريقيا، والتي تحتضن مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.

من جهة اخرى، قام الوفد الزائر بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية (قاعة المداولات قاعة الجلسات. متحف القضاء الدّستوري، والمكتبة)، بهدف الإطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها.

يشار أن هذه الزيارة تأتي على هامش الحوار القضائي الافريقي السادس، الذي إحتضنته الجزائر في الفترة من 20 نوفمبر الى 22 نوفمبر 2023.