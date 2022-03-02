رئيس المحكمة الدستورية يستقبل السفير الإيطالي
استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الاربعاء، سفير جمهورية ايطاليا بالجزائر, جيوفاني بولييزي، الذي أدى له زيارة مجاملة.
وحسب بيان للمحكمة، أوضح المصدر ذاته أن رئيس المحكمة الدستورية استعرض بهذه المناسبة “الإصلاحات الدستورية والانتخابية التي تعرفها الجزائر. تحت قيادة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, من أجل بناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري ولمتطلبات الديمقراطية وسمو القانون”.
وقدم بلحاج لضيفه في هذا اللقاء “عرضا وافيا عن المحكمة الدستورية والصلاحيات الواسعة التي تضطلع بها. طبقا للتعديل الدستوري الأخير وعن الأدوار الهامة المنوطة بها”.
كما تناول رئيس المحكمة الدستورية مع سفير جمهورية ايطاليا بالمناسبة –يضيف البيان– “واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر وايطاليا. والحركة الكبيرة التي تعرفها مؤخرا في عديد الميادين السياسية والاقتصادية والقانونية وكذا سبل ترقيتها مستقبلا. لا سيما في مجال العدالة الدستورية.
وأعرب المسؤولان في هذا السياق عن “استعدادها لإقامة علاقات تعاون وتبادل بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإيطالية في المستقبل القريب. وذلك من خلال وضع إطار دائم للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الهيئتين”.
وفي ختام اللقاء, أبدى الطرفان ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكدا على إرادتهما في العمل على توطيدها على جميع الأصعدة والمجالات.
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رئيس الجمهورية يشرف على تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية
أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على إحتفائية بقصر الشعب، بمناسبة مباشرة أعضاء المحكمة الدستورية لمهامهم.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أشرف رئيس الجمهورية على تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية.
وشارك في هذه الإحتفائية، كل من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.
كما حضر كل من الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة.
هذا وحضر في هذه الإحتفائية، أعضاء الحكومة إلى جانب اطارات سامية في الدولة.
هذه هي تشكيلة المحكمة الدستورية
هذا ووقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية. وجاء ذلك تطبيقا للمواد 91 الفقرة 7، و186 و188 من الدستور.
وعين رئيس الجمهورية عمر بلحاج كرئيس للمحكمة الدستورية. كما عين كل من ليلى عسلاوي، بحري سعد الله ومصباح مناس كأعضاء فيها.
أما بخصوص المنتخبون عن المحكمة العليا فتم انتخاب جيلالي ميلودي كعضو بالمحكمة الدستورية.
كما تم انتخاب أمال الدين بولنوار كعضو بالمحكمة الدستورية، عن مجلس الأمة.
أما عن أساتذة القانون الدستوري وطنيا، فانتخب كل من فتيحة بن عبو، عبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف ومحمد بوفرطاس كأعضاء بالمحكمة الدستورية.