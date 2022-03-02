رئيس المحكمة الدستورية يستقبل السفير الإيطالي

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الاربعاء، سفير جمهورية ايطاليا بالجزائر, جيوفاني بولييزي، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وحسب بيان للمحكمة، أوضح المصدر ذاته أن رئيس المحكمة الدستورية استعرض بهذه المناسبة “الإصلاحات الدستورية والانتخابية التي تعرفها الجزائر. تحت قيادة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, من أجل بناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري ولمتطلبات الديمقراطية وسمو القانون”.

وقدم بلحاج لضيفه في هذا اللقاء “عرضا وافيا عن المحكمة الدستورية والصلاحيات الواسعة التي تضطلع بها. طبقا للتعديل الدستوري الأخير وعن الأدوار الهامة المنوطة بها”.

كما تناول رئيس المحكمة الدستورية مع سفير جمهورية ايطاليا بالمناسبة –يضيف البيان– “واقع وآفاق العلاقات بين الجزائر وايطاليا. والحركة الكبيرة التي تعرفها مؤخرا في عديد الميادين السياسية والاقتصادية والقانونية وكذا سبل ترقيتها مستقبلا. لا سيما في مجال العدالة الدستورية.

وأعرب المسؤولان في هذا السياق عن “استعدادها لإقامة علاقات تعاون وتبادل بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإيطالية في المستقبل القريب. وذلك من خلال وضع إطار دائم للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الهيئتين”.

وفي ختام اللقاء, أبدى الطرفان ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكدا على إرادتهما في العمل على توطيدها على جميع الأصعدة والمجالات.

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