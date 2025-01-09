رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل رئيس المحكمة الدستورية،عمر بلحاج، بمقر المحكمة الدستورية، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “ناتاشا فان رين”.المعتمدة لدى الجزائر منذ شهر أوت 2024

واستعرض الطرفان خلال اللقاء الشراكة المتميزة التي تجمع المحكمة الدستورية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع الدعم الموسوم “الدستور في خدمة المواطن”. والتي دخلت مرحلتها الثانية الممتدة في الفترة 2022-2026 بداية من ديسمبر 2022.

وفي ختام اللقاء الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، جدد الجانبان حرصهما على الدفع بهذه الشراكة. إلى أعلى مستوياتها خدمة لأهداف بناء دولة القانون. والمؤسسات وتعزيز دور القضاء الدستوري في حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.