رئيس المحكمة الدستورية يستقبل رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

إستقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الإثنين، بمقر المحكمة الدستورية، رئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إيماني داود عبود، مرفوقة بوفد رفيع المستوى، في إطار زيارة مجاملة أدتها له.

وحسب بيان للمحكمة الدستورية، اللقاء حضره أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية، تناول فيه رئيس المحكمة الدستورية. عمر بلحاج، مجمل الإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية، التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وعلى رأسها التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020. الذي يؤسس لبناء دولة الحق والقانون من خلال تكريس مبادئ الحكم الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية. وضمان آليات إنفاذها على غرار إنشاء محكمة دستورية مستقلة بصلاحيات واسعة.

يذكر أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي محكمة قارية أنشأتها الدول الإفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، وهي تكمل وتعزز دور اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.