رئيس المحكمة الدستورية يستقبل سفير روسيا بالجزائر

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، فاليريان شوفايف، في إطار زيارة مجاملة أداها له.

وخلال اللقاء تناول الجانبان، “عمق العلاقات التي تربط البلدين وسبل وآفاق تعزيزها في مختلف الميادين لاسيما في مجال القضاء الدستوري”.

وبالمناسبة أبرز رئيس المحكمة الدستورية، “مجمل الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في إطار تكريس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون”.

وفي ختام اللقاء جدد المسؤولان، “إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في مجال العدالة الدستورية”.