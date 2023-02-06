رئيس المحكمة الدستورية يستقبل سفير فيدرالية روسيا بالجزائر

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، يوم أمس الأحد، بمقر المحكمة الدستورية، سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، فاليريان شوفايف. في إطار زيارة مجاملة أداها له.

وحسب بيان فخلال اللقاء تناول الجانبان، عمق العلاقات التي تربط البلدين وسبل وآفاق تعزيزها في مختلف الميادين. لاسيما في مجال القضاء الدستوري. وبالمناسبة أبرز رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج مجمل الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في إطار تكريس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون.

كما جدد المسؤولان في ختام اللقاء، إرادتهما في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في مجال العدالة الدستورية.