رئيس المحكمة الدستورية يستقبل سفير مصر بالجزائر
استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر بالجزائر، مختار جميل توفيق وريدة. في إطار زيارة مجاملة أداها له.
وحسب ما أفاد به بيان للمحكمة، فخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر المحكمة الدستورية، تناول الجانبان “عمق العلاقات التاريخية. التي تربط البلدين وسبل وآفاق تعزيزها في مختلف الميادين، لاسيما في مجال القضاء الدستوري”.
واستعرض رئيس المحكمة الدستورية بالمناسبة “مجمل الإصلاحات الجوهرية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في إطار تكريس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون”.
وفي ختام اللقاء جدد المسؤولان إرادتها في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. خاصة في مجال العدالة الدستورية.
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انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.. المحكمة الدستورية ترفض 4 طعون
أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، عن إيداع 5 طعون لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية. من طرف المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا من ولايات عين تموشنت، ورقلة، البويرة، الجزائر العاصمة، باتنة.
وتمت دراسة الطعون المودعة والفصل فيها بالاستناد إلى جميع الوسائل القانونية للتحقيق. حيث تعلن المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية في غضون 10 أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة.
وبعد مداولات المحكمة الدستورية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 7و8و9 فيفري. أعلمت المحكمة الدستورية أنه تم رفض 4 طعون من حيث الشكل. أما فيما يخص الطعون الواردة من ولاية عين تموشنت، تم قبوله من حيث الشكل ورفضه في الموضوع لعدم التأسيس.
وحسب المحكمة الدستورية فقد بلغت نسبة التصويت 96.21 بالمئة. وتوزعت النتائج حسب الانتماء السياسي، حيث تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 25 منتخبا، المترشحون الأحرار 14 منتخبا. التجمع الوطني الديمقراطي 11 منتخبا، جبهة المستقبل 5منتخبين، حركة البناء الوطني 5 منتخبين. جبهة القوى الاشتراكية منتخبان. جبهة القوى الاشتراكية منتخبان، حزب الفجر الجديد منتخبان. صوت الشعب منتخبان حركة مجتمع السلم منتخب واحد، تجمع أمل الجزائر منتخب واحد.
وجرت السبت الماضي على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن. انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد استدعى في 22 ديسمبر المنصرم، الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. وهو ما يتطابق أيضا مع نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 219. والتي تشير الى أن الهيئة الناخبة ‘تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع. في وقت يحق لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية’. أن يترشح لهذا الموعد، حسب نص المادة 220 من ذات القانون.
وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في كتلة تبلغ 27.151 ناخب. هم في الأصل المنتخبون الفائزون في انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط.