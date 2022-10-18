رئيس المحكمة الدستورية يستقبل سفير مصر بالجزائر

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر بالجزائر، مختار جميل توفيق وريدة. في إطار زيارة مجاملة أداها له.

وحسب ما أفاد به بيان للمحكمة، فخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر المحكمة الدستورية، تناول الجانبان “عمق العلاقات التاريخية. التي تربط البلدين وسبل وآفاق تعزيزها في مختلف الميادين، لاسيما في مجال القضاء الدستوري”.

واستعرض رئيس المحكمة الدستورية بالمناسبة “مجمل الإصلاحات الجوهرية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في إطار تكريس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون”.

وفي ختام اللقاء جدد المسؤولان إرادتها في العمل على تعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. خاصة في مجال العدالة الدستورية.

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