رئيس المحكمة الدستورية يعزي عائلة المجاهد العقيد يوسف الخطيب

بعث رئيس المحكمة الدستورية, عمر بلحاج, يوم الخميس, برسالة تعزية الى عائلة المجاهد العقيد يوسف الخطيب, قائد الولاية الرابعة التاريخية, الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ91 عاما.

وتقدم بلحاج أمام هذا المصاب الجلل، باسمه الخاص وباسم أعضاء وإطارات وموظفي المحكمة الدستورية، إلى أسرة الفقيد بأخلص التعازي والمواساة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه و يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.