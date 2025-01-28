رئيس المحكمة الدستورية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصري

وقّع رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، مذكرة تفاهم مع نظيره بولس إسكندر فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية.

ويأتي هذا بمناسبة مشاركة بلحاج، في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية. عن طريق تبادل المعلومات والتجارب والخبرات والزيارات بين المحكمتين.