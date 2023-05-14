رئيس المحكمة الدستورية يُعزي في وفاة “الطيب بلعيز”

قدّم رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج تعازيه الخالصة لعائلة رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز.

وتلقى رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج نبأ وفاة رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز الذي وافته المنية بوهران.

كما يتقدم رئيس المحكمة الدستورية وكافة أعضائها وإطاراتها وموظفيها لعائلة الفقيد بأخلص التعازي وأصدق المواساة. راجيا من المولى عز وجل عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان