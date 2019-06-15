رئيس المحكمة العليا السابق: “كرست مبدأ المحاكمة العادلة طيلة فترة عملي”

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رئيس المحكمة العليا السابق: “كرست مبدأ المحاكمة العادلة طيلة فترة عملي”
بقلم نسرين محفوف

قال رئيس المحكمة العليا السابق، بودي سليمان، إنه قام بتكريس مبدأ المحاكمة العادلة طيلة فترة عمله، كرئيس أول للمحكمة العليا.

وأشار اليوم السبت، خلال مراسم إشراف وزير العدل، على تنصيب عبد الرشيد طبي رئيسا أولا للمحكمة العليا، خلفا لسليمان بودي.

وتحدث بودي سليمان، عن حصيلة الإنجازات التي قدمها، طيلة فترة عمله، بدءا من إعادة هيكلة غرفة الجنح.

وقال في ذات السياق “قمنا بإعادة هيكلة غرفة الجنح، حيث أصبحت تتشكل من 17 قسما، كل منها مخصص في قضية من القضايا”.

وأضاف “كما قمنا بتخصيص قسمين للتخصيص في طعون النيابة دون سواها”.

وأكد أنه كان مخلصا في مهامه طيلة فترة ترؤسه للمحكمة العليا.

واعتذر رئيس المحكمة العليا السابق قائلا “أعتذر من النقائص التي اعترتني طيلة فترة عملي -إن وجدت-، لأنني أبقى بشر ولست منزها عن النقائص والخطأ”.


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