رئيس المحكمه الدستورية بإيطاليا للمشاركة في أشغال “لجنة فينيسيا”

يشارك رئيس المحكمه الدستورية عمر بلحاج برفقة عضو المحكمة الدستورية” ليلى عسلاوي” اليوم الجمعة. الى غايه يوم السبت في أشغال الدورة 134 للجنة الديمقراطية عن طريق القانون. “لجنة فينيسيا ” بمدينه البندقية بايطاليا.

وحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، يشارك عمر بلحاج أيضا في أشغال الاجتماع الـ20 لمكتب المؤتمر العالمي. للعدالة الدستورية غدا السبت للبث في مسائل عديده تخص المؤتمر. على غرار الترشح لاستضافة المؤتمر السادس المزمع عقده سنة 2025.

وتعتبر المشاركة هاته في اطار أنشطة التعاون الدولي كما تعتبر اللجنة الديمقراطية جهازا استشاريا لمجلس اوروبا فيما يخص المسائل الدستورية. كما تسهر على توفير الاستشارات القانونيه عن طريق القانون، استشارية الدول الاعضاء فيها. بحيث تضم اللجنة 61 دوله منها 46 دولة في مجلس اوروبا بالاضافه إلى 15دولة من بينها الجزائر.

للتذكير فقد ضمت الجزائر الى اللجنة الديمقراطية عن طريق القانون سنه 2007، من أجل تبادل المعايير والممارسات الجيدة في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الدستورية

وقد نالت المحكمة الدستورية عضوية مكتب المؤتمر العالمي ممثله عن طريق عن افريقيا بتزكيه مطلقة من نظيرتها في القارة وذلك خلال المؤتمر الخامس الذي انعقد ب”بالي” الاندونيسية خلاا أكتوبر لسنة 2022.