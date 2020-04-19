رئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية يعبر عن فخره بتضحيات العمال

اغتنم الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، ليعبر عن فخره بتضحيات عمال هذه الوحدات الفندقية ولينوه بالروح الإنسانية والوطنية التي أبانوا عنها.

يأتي هذا على إثر انتهاء العملية الثانية من الحجر الصحي الاحترازي على مستوى مختلف فنادق مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية (مزافران ، الرايس، مركز المعالجة بمياه البحر لسيدي فرج، فندق الرياضـ المركز السياحيH3 بسيدي فرج، مطاريس، اللوس، المختر، حمام ربي، وعودة الرعايا سالمين إلى ديارهم.

وأضاف “تجندوا كرجل واحد في سبيل المساهمة في حماية الوطن، وأخذوا على عاتقهم، في ذروة هذا الوباء، التكفل بأخواتهم وإخوانهم العائدين من مختلف بلدان العالم .

كما وقف الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنيةـ وقفة إجلال للأطقم الطبية، فرق الدرك الوطني والامن الوطني وفرق الحماية المدنية التي رافقت هذه العملية منذ بدايتها، وسهرت على بث الطمأنينة في نفوس المقيمين من خلال يقظتهم الدائمة واحترافيتهم في تسيير مثل هذه الظروف .

وأضاف “بحلول شهر رمضان المبارك، نرجوا من المولى عز وجل أن يرفع عن بلادنا و عن الإنسانية أجمع هذا البلاء و أن يوفقنا للخروج من هذه المحنة سالمين معافين و أن يشفي مرضانا و يرحم موتانا و يتقبلهم عنده مع الشهداء”.

وأكد الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، أن المجمع مجندا من أجل احتضان عمليات اخرى للحجر الصحي، والمساهمة في الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.