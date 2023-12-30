رئيس المرصد الوطني يعزي عائلة المرحوم اللواء المتقاعد والمجاهد خالد نزار

تقدم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن ابراهم، بأخلص التعازي والمواساة لعائلة المرحوم اللواء المتقاعد والمجاهد خالد نزار.

وجاء في تعزية بن ابراهم “على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، اللواء المجاهد خالد نزار، وزير الدفاع الوطني الأسبق، بعد مرض عضال، يتقدم السيد نورالدين بن براهم أصالة عن نفسه ونيابة عن كل أعضاء و إطارات و موظفي المرصد الوطني للمجتمع المدني، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان”.

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