رئيس المنظمة الجديدة للملاكمة يزور الوفد الجزائري المشارك في البطولة العالمية

قام رئيس رئيس المنظمة الجديدة للملاكمة، الهولندي، بوريس فان دير فورست، بزيارة مجاملة إلى الوفد الجزائري المشارك في البطولة العالمية لأقل من 19 سنة.

التي تجري فعالياتها بولاية كلورادو الأمريكية، من 26 أكتوبر إلى 02 نوفمبر الحالي.

وحسب بيان إتحادية الملاكمة، فإن رئيس المنظمة العالمية الجديدة للملاكة، بوريس، قدم تهانيه للوفد الجزائري بعد انضمامهم للهيئة الجديدة، هنأهم بعد تتويج الملاكو، مصطفى عبدو، ببرونزية هذه الطبعة.

وأوضحت الإتحادية في بيانها، أن رئيس المنظمة العالمية الجديدة للملاكمة، تبادل الحديث مطولا مع مدربي الوفد الجزائري في هذه البطولة العالمية للملاكمة، فراتسا مراد، بورنان ابراهيم، أعراب حمزة، والمختص في العلاج الحركي و الفيزيائي جرعوب أيوب، ومدير المنتخبات الوطنية، ورئيس الوفد سعيد إبڨراشن.

للإشارة، أجرى وفد المنتخب الوطني للملاكمة، والمكون من 6 ملاكمين، تربصا ومنازلات تحضرية يومية مع اكثر من 30 دولة على هامش مشاركتهم في البطولة العالمية. و إنضمت الجزائر إلى المنظمة العالمية للملاكمة الجديدة إتحاد “World Boxing”، شهر أكتوبر المنصرم. بعد أن أكدت إنسحابها من الإتحاد الدولي الفاسد و الغير شرعي المسمى بـ”الإتحاد الدولي للملاكمة IBA”.