رئيس المنظمة العالمية لأرباب العمل بالجزائر بدعوة من سعيدة نغزة

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الزيارة المرتقبة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر منذ الإستقلال ستعطي صبغة إيجابية.

لأصحاب الشركات والمؤسسات وأرباب العمل الأجانب حول وجود إقتصاد منتج بالجزائر، وتوفر مناخ أعمال.

قابل لاحتضان استثمارات أجنبية منتجة ونجاحها وعقد شراكات في مختلف القطاعات الحيوية المنتجة التي تساهم في تطوير الإقتصاد الوطني