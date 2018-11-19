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رئيس المنظمة العالمية لأرباب العمل بالجزائر بدعوة من سعيدة نغزة

الوطني
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رئيس المنظمة العالمية لأرباب العمل بالجزائر بدعوة من سعيدة نغزة
بقلم أمينة داودي

 سيحُل رئيس المنظمة العالمية لأرباب العمل  إيغول كيرسيبي، بالجزائر يومي 24 و25 نوفمبر المقبل.

بدعوى من رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، من أجل إنفتاح الجزائر حول العالم.
 وجلب مستثمرين ورجال أعمال أجانب للسوق الجزائرية ونقل الخبرة والتكونولوجيا.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الزيارة المرتقبة تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر منذ الإستقلال ستعطي صبغة إيجابية.
لأصحاب الشركات والمؤسسات وأرباب العمل الأجانب حول وجود إقتصاد منتج بالجزائر، وتوفر مناخ أعمال.
قابل لاحتضان استثمارات أجنبية منتجة ونجاحها وعقد شراكات في مختلف القطاعات الحيوية المنتجة التي تساهم في تطوير الإقتصاد الوطني

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