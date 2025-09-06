رئيس الموزمبيق يضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري بمقام الشهيد

قام رئيس جمهورية الموزمبيق دانيال فرانسيسكو شابو، اليوم السبت، بزيارة إلى مقام الشهيد بالعاصمة.

وخلال الزيارة وضع الرئيس الموزمبيقي إكليلا من الزهور كما وقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء ثورة التحرير وذلك في إطار زيارة عمل يؤديها إلى الجزائر.

وفي ذات السياق، زار دانيال فرانسيسكو، المتحف الوطني للمجاهد أين تلقى شروحات حول التاريخ النضالي للشعب الجزائري. بدءاً من المقاومة الشعبية مرورا بالحركة الوطنية وصولا إلى الثورة التحريرية المجيدة.

