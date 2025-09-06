رئيس الموزمبيق يوقع على السّجل الذهبي للمتحف الوطني للمجاهد

وقع رئيس جمهورية الموزمبيق، دانيال فرانسيسكو شابو، على السجل الذهبي للمتحف الوطني للمجاهد بالعاصمة.

وجاء هذا خلال زيارة الرئيس الموزمبيقي للمتحف الوطني للمجاهد، حيث كان مرفوقا بوزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. محمد عرقاب، و كان في استقباله وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة.

وقد قام رئيس جمهورية الموزمبيق، بجولة عبر مختلف أروقة المتحف، حيث قُدمت له شروحات وافية حول ذاكرة الجزائر. ومسيرة كفاح شعبها ضد الاستعمار طيلة 132 سنة، مع التوقف عند أبرز المحطات التاريخية. التي جسدت تضحيات الشعب الجزائري من أجل الحرية والاستقلال.

في ختام الزيارة، تفضّل ضيف الجزائر بالتوقيع على السجل الذهبي للمتحف، كما تسلّم هدية رمزية من طرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، معبرا عن خالص شكره واعتزازه بالوقوف على التاريخ المجيد للجزائر، مثمّنًا حفاوة الاستقبال ودفء الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق.

