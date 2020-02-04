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رئيس المولودية يكشف تطورات إستقدام مُدرب جديد

الرياضة
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رئيس المولودية يكشف تطورات إستقدام مُدرب جديد
بقلم إسماعيل عشاش

إعترف عبد الناصر ألماس، رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، بأنه إتصل بنبيل نغيز، من أجل الإشراف على الفريق وتعويض ميخازني.

وتحدث لتلفزيون “النهار” قائلا :”لحد الآن لا يوجد أي شيء رسمي، ولكننا إتصلنا فعلا بنبيل نغيز، ونحن مُهتمون بخدماته”.

وواصل :”لقد إتصلنا مع بعض الأسماء مبدئيا، ولا أريد الإدلاء بتصريحات وبعدها نفشل في تجسيدها على أرض الواقع”.

وختم :”في الساعات القادمة، سنلتقي مع نغيز، ونرى ما الذي سيحدث معه”.

يُشار بأن العارضة الفنية للعميد، مشغولة حاليا بصفة مؤقتة من طرف محمد ميخازني، منذ رحيل الفرنسي بيرنار كازوني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=768569

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