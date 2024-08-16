رئيس المَجلس الأعلى للشّباب في عطلة إستثنائية لهذه الأسباب 

اعلن المَجلس الأعلى للشّباب وضع مصطفى حيداوي رئيس المجلس في عُطلة استثنائية لأغراض الحَملة الانتخابية الخاصة برئاسيات الـ 7 من سِبتمبر المقبل.

ونشر المجلس الأعلى للشّباب عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك انه “يُعلن المَجلس الأعلى للشّباب أنه تم وَضع مصطفى حيداوي رئيس المجلس في عُطلة استثنائية لأغراض الحَملة الانتخابي الخاصة برئاسيات السّابع من سِبتمبر المقبل”.

وأضاف البيان انه “تِبعاً لهذا الإجراء، فقد تَمّ تكليف “صَالح قُريشي” نائب رئيس المجلس بمُتابعة نشاطات المَجلس خلال هذه الفترة”.