رئيس النادي الهاوي لشبيبة الساورة يطالب مدير “إينافور” بإنقاذ الفريق

طالب رئيس النادي الهاوي للشبيبة الرياضية للساورة من المدير العام لشركة إينافور التدخل و إنقاذ الفريق من عملية تحويل و استقدام و تسريح اللاعبين.

وخص رئيس النادي الهاوي اللاعبين الدوليين الأساسيين الذي تم بيع عقودهم بطريقة غير مدروسة.

كما أكد براءته مما يحدث في الفريق الأول بعد تدهور نتائج الفريق الموسم الماضي واللعب على السقوط بسبب الاستقدامات العشوائية.

وقال رئيس النادي الهاوي لنسور الجنوب، أنه قام بتوكيل مهمة التنقل إلى العاصمة لمحمد جبار من أجل وضع الملفات الشائكة فوق طاولة إينافور قبل فوات الأوان.

كما ذكر رئيس النادي بأنه استقبل عشرات الأنصار الغاضبين مما يحدث من انقسام داخل الفريق.

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