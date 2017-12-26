رئيس النجم الساحلي يكشف موقفه من إستقدام جابو

نفى رئيس النجم الساحلي، رضا شرف الدين، وجود نية لدى إدارته لإستقدام الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو، خلال الميركاتو الشتوي.

وأكد رئيس “ليتوال” بأنه لم إتصاله بـ”مموش”، لأنه لايدخل في حسابات الفريق، الذي يمتلك العديد من اللاعبين في نفس منصبه.

وأوضح شرف الدين، بأن وصول المُدرب، خير الدين مضوي، لايعني بأنه سيجلب لاعبين جزائريين يعرفهم لتدعيم تشكيلته في الفترة القادمة.

هذا وكانت وسائل الإعلام التونسية، تناولت إمكانية إنتقال اليساري الساحر لكبير سوسة، بعد تعطل مُفاوضات تمديد عقده مع وفاق سطيف.