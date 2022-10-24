رئيس النقابة الوطنية للأئمة جلول حجيمي يتعرض للسرقة

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية رئيس النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف. جلول حجيمي بعد تعرضه للسرقة من طرف سيدة في العقد الخامس من العمر.

وقائع قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود الى العام الماضي. هذا بعد تعرض رئيس النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف جلول حجيمي. الى سرقة طالت منزله المتواجد بحي تليملي باعالي العاصمة. من قبل جيرانه وهي سيدة في العقد الخامس من العمر رفقة شقيقها الذي إستفاذ هذا الاخير من إنقضاء العمومية بسبب وفاته.

حيث قامت المتهمة في قضية الحال رفقة شقيقها الذي وافته المنية بعد عملية السرقة، بالتهجم على مسكن الامام جلول حجيمي. وسرقه مبلغ مالي معتبر إضافة الى سرقة أغراض أخرى له.

المتهمة و اثناء مثولها أمام هيئة المحكمة اعترفت بالتهمة المنسوبة اليها و طالبت العفو، وعفى عليها الامام جلول حجيمي.

ومن جهة أخرى طالبت النيابة تطبيق القانون، فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى الاسبوع المقبل.