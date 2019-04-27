رئيس النقابة الوطنية للقضاة الجديد: “سنؤسس لقضاء مستقل ولن تكون العدالة انتقامية أو ارتجالية”

صرح رئيس النقابة الوطنية للقضاة الجديد، يسعد مبروك، أن الجزائر تعيش تغييرا جذريا، يجب أن يكون بسلاسة، دون الإضرار بهياكل الدولة.

وأورد اليوم السبت، في أول تصريح له عقب تنصيبه، رئيسا جديدا للنقابة الوطنية للقضاة، أن العدالة تسير بموضوعية وفق الاجراءات القانونية.

وأشار أن الأولوية لترتيب البيت الداخلي، وإعادة النظر في كل القوانين والمسائل الناظمة لمهنة القضاء.

وأورد ” من اليوم سنؤسس لقضاء مستقل، سيكون التغيير لكن لن تكون العدالة انتقامية و لا انتقائية و لا تسير بقرارات ارتجالية، لن نكون في خدمة اي عصبة فقط الوطن”.