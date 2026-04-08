رئيس النيجر يعزي الرئيس تبون في وفاة المجاهد اليامين زروال

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة تعزية من أخيه رئيس جمهورية النيجر، رئيس الدولة الفريق عبد الرحمن تشياني. إثر وفاة رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليامين زروال.

وعبّر رئيس جمهورية النيجر، عن بالغ تأثره بهذا المصاب الجلل، مقدماً خالص تعازيه، باسمه وباسم الحكومة والشعب النيجري، إلى الشعب الجزائري وعائلة الفقيد. سائلا الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويلهم ذويه والشعب الجزائري جميل الصبر والسلوان.