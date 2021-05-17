رئيس الوداد يُراسل الكاف ويُطالب بفتح تحقيق في مُباراة العميد

أكد رئيس فريق الوداد البيضاوي المغربي “سعيد الناصيري” أنه راسل “الكاف” مُطالبا بفتح تحقيق في مُباراة مولودية الجزائر.

رئيس الوداد قال في حوار مع “كووورة العربي”:”أرسلنا خطابا وليس ملفا، وقدمناه عبر أكثر من مرحلة للكاف، نقلنا من خلاله وجهة نظرنا… لم يكن ممكنا أن نسكت على هذا الظلم، لا سيما أنه تكرر معنا في الجزائر”.

“لا نترقب ردا مباشرا وعرضنا له حيثيات القرارات الغريبة لطاقم تحكيم مباراتنا ضد مولودية الجزائر. طلبنا تعميق البحث والتحري وفتح تحقيق”.

“لقد أبلغت اللاعبين أني راضٍ تمامًا على ما قدموه في الذهاب، ولو أن هدفنا كان الفوز… طالبت اللاعبين بالتركيز في الإياب، وترك الدفاع عن مصالح النادي لي ولفريق عملي، لذلك عليهم الرد ميدانيا، لأنهم الأفضل ويستحقون التأهل”.