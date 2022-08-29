رئيس الوزراء الإثيوبي يغادر الجزائر

غادر رئيس الجمهورية الاثيوبي، مساء اليوم الاثنين، أرض الوطن، بعد زيارة عمل دامت يومين.

وكان في توديع رئيس الوزراء الاثيوبي، بمطار هواري بومدين، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

وقد خص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الاثيوبي، آبي أحمد، باستقبال رسمي في مقر رئاسة الجمهورية.

وأجرى رئيس الجمهورية محادثات على إنفراد مع رئيس الوزراء الإثيوبي. ليجري بعدها محادثات موسعة مع آبي أحمد شملت وفدي البلدين.

وحضر المحادثات عن الجانب الجزائري الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

وكذا وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة. بالإضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان.

وقد بدأ رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يومين.

وكان في استقباله رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن بمطار هواري بومدين.

ووضع آبي أحمد إكليلا من الزهور بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، ووقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري لأرواح شهداء الثورة.