رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي ينهي زيارته إلى الجزائر

أنهى رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، مساء يوم الخميس زيارة العمل التي قام بها الى الجزائر.

وأجرى رئيس الوزراء الإيطالي خلال زيارته محادثات مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الاول، عبد العزيز جراد.

وكان في توديعه لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم.

وقد سمحت هذه الزيارة لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية وكذا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما شكلت أيضا فرصة للجانبين لدراسة الملفات الثنائية واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة، سيما الدورة المقبلة للاجتماع الثنائي رفيع المستوى المرتقب انعقادها خلال السداسي الأول من السنة الجارية بالجزائر العاصمة.