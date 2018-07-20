رئيس الوزراء الإيطالي يهاجم ماكرون بسبب الانتخابات في ليبيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبه كونته، ليلة أمس الخميس، معارضته لتنظيم انتخابات في ليبيا خلال شهر ديسمبر القادم، مثلما تم الاتفاق عليه بين عدد من الأطراف الليبية، في مؤتمر باريس، الذي رعته فرنسا.

وقال كونته، “أخبرت الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خلال قمة مجموعة السبع بكندا في شهر جوان الماضي، أن هدفنا ليس تنظيم انتخابات بليبيا في شهر ديسمبر المقبل، كما يريد إمانويل ماكرون، ولكن استقرار البلاد”.

وهاجم جوزيبه كونته، سياسة ماكرون في ليبيا، قائلا “سيكون مخطئاً فيما لو اعتقد أن ليبيا تخصه.

فليبيا ليست له ولا لنا، بل هي دولة مستقلة لها علاقة مميزة تاريخياً مع إيطاليا أيضاً، ولن نتخلى عنها أبداً”.