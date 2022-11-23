رئيس الوزراء الايطالي السابق: نرغب في دعم إنشاء مشاريع مشتركة بالجزائر

أجرى صباح اليوم كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والوفد المرافق له من رجال الاعمال. لقاءا جمعه مع ماسيمو داليما، رئيس الوزراء الايطالي السابق والرئيس الحالي لشركة “ارنست اند يونغ”.

وأكد داليما للطرف الجزائري انه يرغب في حشد المزيد من المستثمرين الإيطاليين ودعم إنشاء مشاريع مشتركة في الجزائر.

كما اتسم هذا اللقاء بتبادل مثمر حول الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا والتي لابد من ان تدر منفعة على البلدين.

وقام المجلس في هذا اللقاء بعرض مفصل لقانون الاستثمار الجديد، و ركز في جميع تدخلاته على الترويج للوجهة الجزائرية.