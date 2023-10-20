رئيس الوزراء البريطاني: أرحب بالإفراج عن الرهينتين الأميركيتين في غزة

هذا وأعلن الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيدة، اليوم الجمعة، عن اطلاق سراح محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية.

وجاء في بيان هذا الأخير عبر قناته على “تلغرام”:

“استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية، ولنُثبت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة”.