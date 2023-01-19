رئيس الوزراء البريطاني سوناك يعتذر لشعبه لهذا السبب!

كشف متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك قدم اعتذاره عن عدم وضعه حزام الأمان في أثناء استقلال سيارة.

وذلك من أجل تصوير مقطع لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع المقطع المصور الذي يناقش فيه سوناك أحدث حزمة تمويل حكومية لرفع مستوى التجمعات السكانية في جميع أنحاء البلاد.

وهو يتحدث أمام الكاميرا من المقعد الخلفي من سيارته بدون ارتداء حزام الأمان.

وقال المتحدث باسم الحكومة، للصحفيين كان ذلك خطأ بسيطا في تقدير الأمر. نزع رئيس الوزراء حزام الأمان لتصوير مقطع قصير وهو يعترف تماما أن هذا كان خطأ ويعتذر.