رئيس الوزراء البريطاني يهاجم المتحولين جنسيا

انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التحول الجنسي والشذوذ قائلا إن الرجل يبقى رجلا والمرأة تبقى امرأة.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني في كلمته الختامية أمام مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر “يجب ألا يتعرض الناس للترهيب. ليعتقدوا أن بمقدورهم أن يتحوّلوا لأي جنس يريدونه”.

وتابع سوناك: “لا ينبغي أن يكون الأمر مثيرا للجدل بالنسبة للآباء لمعرفة ما يتم تعليمه لأطفالهم في المدارس بشأن العلاقات. يجب أن يعرف المرضى عندما يتحدثون في المستشفيات لمن يتحدثون لرجل أم امرأة”.

وأضاف: “لا ينبغي لنا أن نتعرض للتخويف للاعتقاد بأن الناس يمكن أن يكونوا على أي جنس يريدون. لا يمكنهم ذلك، فالرجل رجل والمرأة امرأة، وهذا هو المنطق السليم”.

وتأتي تصريحات سوناك في ظل حالة من الجدل تعيشها بريطانيا. بعد أن أصدر وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي، في وقت سابق. قراراً بمنع “النساء المتحولات” (اللاتي كن رجالاً) كما وصفهم، من دخول المستشفيات النسائية.