رئيس الوزراء التونسي يحضر حفلا لـ”سولكينغ” ويشعل تويتر بتغريدة عنه

نشر رئيس الوزراء التونسي، “يوسف الشاهد”، تغريدة، بعد حضوره لحفل أحياه الرابر الجزائري العالمي “سولكينغ”، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي، في تونس.

ونشر الشاهد، صورة للنجم الجزائري بالحفل، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، وكتب مقطعا من أغنية سولكينغ “أغني الحب في وسط هذه الحرب”.

وتهاطلت الردود على منشور رئيس الوزراء، والذين استغربوا خرجة وزيرهم.

وكتب أحد المعلقين: “رئيس حكومتنا “chanter l’amour”، بالشفاء سيادة الرئيس، إن شاء الله ديما فرحان”.

وجاء في تعليق آخر: ” نعم لا بد أن تحارب من أجل تونس”.

وكتب آخر: “سيدي الوزير هل أنت من معجبين سولكينغ ، وتعمل جو في مهرجان قرطاج الدولي..”.

وأحيا، النجم الجزائري، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بـ”سولكينغ”، عدة حفلات بتونس، في الأيام القليلة الماضية، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي.

وحضر “يوسف الشاهد”، حفل “سولكينغ”، أمسية الأحد الماضي، رفقة زوجته وإبنه، وكان مرفوقا بوزير الشؤون الثقافية، محمد زين العابدين.