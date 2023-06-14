رئيس الوزراء الروسي: الرئيسان تبون وبوتين يلتقيان غدا ويوقعان هذه الإتفاقية

كشف رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. سيلتقي غدا الخميس، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للتوقيع على اتفاقية جد مهمة.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال استقباله الرئيس تبون في مقر الحكومة في الاتحاد الروسي. قال ميخائيل ميشوستين “تحية طيبة سيدي الرئيس، هذه هي زيارتك الأولى لروسيا. وستجري غدًا محادثات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين”.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي “ستكون الخطوة المهمة هي التوقيع على إعلان حول الشراكة الاستراتيجية المتعمقة. وسيمثل انتقال التعاون الروسي الجزائري إلى مستوى نوعي جديد”.

وتابع رئيس الوزراء الروسي “أنا متأكد من أن حكومتي روسيا الاتحادية والجزائر. ستكفلان تنفيذ جميع الاتفاقات التي سيتم اعتمادها على أعلى مستوى”.

كما ترتبط روسيا والجزائر بعلاقات صداقة وشراكة تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كل منهما.

وأضاف رئيس الوزراء الروسي “كانت بلادنا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الجزائر. وساعدت في بناء دولة جديدة ذات سيادة. وبمشاركة مختصين روس، تم بناء عشرات المنشآت الصناعية والبنية التحتية الضخمة في الجزائر. والتي تشكل أساس الاقتصاد الوطني”.

وأشار رئيس الوزراء الروسي “نحن نتعاون بنشاط في العديد من المجالات. هذا هو في المقام الأول الطاقة والصناعة والزراعة. ونقترح إطلاق مشاريع مشتركة جديدة بشكل أكثر نشاطًا. في مجالات مثل المجال الرقمي والتقنيات العالية والاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية للنقل. يتم التعامل مع هذه القضايا العملية من قبل لجنة حكومية دولية مختلطة. يرأسها من الجانب الروسي وزير الزراعة ديمتري نيكولايفيتش باتروشيف”.

كما أفاد رئيس الوزراء الروسي “إن تعاوننا التجاري والاقتصادي يتطور. على الرغم من العقوبات غير القانونية التي فُرضت على روسيا. وزادت حركة التبادل التجاري بين جانفي وأفريل بنسبة 65٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت 5 مليارات روبل أي نحو 9 مليارات دينار جزائري. لكنني متأكد من أنه على الرغم من الديناميكيات الإيجابية. فإن هذه المؤشرات لا تزال غير متوافقة مع الإمكانات الكبيرة لاقتصادات بلداننا”.